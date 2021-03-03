Минздрав будет вакцинировать медиков частных клиник, – Степанов

Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе и медиков частных клиник.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Мне позвонили из "Добробута", у них там тоже есть ковидные стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что в "Добробуте" готовы вакцинироваться 60-65% медиков.

Кроме того, Степанов отметил, что в ходе вакцинальной кампании вакцинируются медики старшего возраста.

"Мы вакцинируем и медиков старше 60-65 лет", - сказал он.