Евросоюз планирует утвердить изменения в торговую политику до конца июня
"Новая торговая политика ЕС сыграет ключевую роль в "зеленой" и цифровой трансформации наших экономик, содействуя устойчивому развитию, и тем самым поможет быстрому и более последовательному восстановлению с упором на малые и средние предприятия", - сказал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, передает Интерфакс-Украина.
Силва подвел итог состоявшейся видеоконференции министров, ответственных за внешнюю торговлю в странах ЕС.
Министры провели первый обмен мнениями по предложенному Европейской комиссией 18 февраля среднесрочному проекту торговой политики ЕС, говорится в коммюнике об этой виртуальной встрече.
Они подчеркнули своевременность проекта в контексте экономического восстановления и уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, а также поиска баланса между открытостью, устойчивостью и напористостью торговой политики ЕС. В целом они сочли обсуждение "хорошей основой для дальнейшей работы".
Концепция "открытой стратегической автономии" занимает центральное место в проекте ЕК. Она основана на трех принципах:
- восстановлении экономики ЕС за счет поддержки "зеленых" и цифровых технологий;
- укреплении многосторонности и реформировании правил мировой торговли с тем, чтобы они стали более справедливыми и отвечали целям устойчивого развития;
- более напористой позиции в защите интересов и ценностей ЕС, защите его экономики от недобросовестной торговой практики и обеспечении равных условий игры.
"Достижение всех этих целей потребует более тесного взаимодействия с глобальными партнерами ЕС, начиная с Соединенных Штатов", - подтвердили министры.
ЕК в своем проекте отмечает, что трансатлантические отношения находятся на решающем этапе, Брюссель надеется на взаимодействие с администрацией Джо Байдена и "очень ясно дал понять", что готов открыть новую страницу.
В отношениях с другим экономическим гигантом - Китаем - ЕС хочет заручиться эффективными политическими инструментами для защиты своих прав, сбалансировать торговый обмен с ним.
ЕС намеревается активизировать свое взаимодействие с Африкой и своими соседями, включая страны, охваченные проектом расширения союза, укрепить партнерство с основными экономически растущими регионами, особенно в Латинской Америке и на Азиатско-Тихоокеанском пространстве.