"Нафтогаз" отсудил у "Укртрансгаза" 3,4 миллиарда

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" и оставил без изменений решения Хозсуда Киева от 21 мая 2020 года, которым частично был удовлетворен иск "Нафтагаза" к "Укртрансгазу" и взыскано 1,69 млрд грн пени, 388,6 млн грн – 3% годовых и 1,3 млрд грн инфляционных потерь.

Согласно судебным материалам, свой иск "Нафтогаз" мотивировал задолженностью "Укртрансгаза" по договору купли-продажи природного газа от 31 января 2017 года, сообщает Finbalance.

Общий объем исковый требований "Нафтогаза" составлял 5,19 млрд грн, в том числе 2,05 млрд грн основного долга (остальное – пеня, 3% годовых и инфляционные потери).

При этом сообщается, что в ноябре 2020 года "Нафтонгаз" и "Укртрансгаз" заключили дополнительный договор, которым стороны изменили сроки оплаты по договору, в связи с чем, срок оплаты ответчиком остатка задолженности истцу не наступил.

В апелляционной жалобе "Укртрансгаз" просил отменить решение суда первой инстанции и отказать "Нафтогазу" в удовлетворении исковых требований, тогда как "Нафтогаз" требовал взыскать с "Укртрансгаза" еще 202 млн грн инфляционных потерь и 1,1 млн грн 3% годовых.

Напомним, "Укртрансгаз" входит в группу "Нафтогаза". Он обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также совершает работы модернизации и строительства магистральных газопроводов и объектов на них. До 1 января 2020 года "Укртрансгаз" также управлял украинской газотранспортной сиситемой, однако в результате анбандлинга эту функцию совершает "Оператор ГТС".