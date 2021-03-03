Выбросы углекислого газа в энергетической сфере сократились на рекордные 6%, – МЭА

Глобальные выбросы углекислого газа в энергетике снизились за год почти на 6%, что является рекордом со времен Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА), передает enkorr.

"Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис оказали влияние почти на все аспекты производства, поставок и потребления энергии во всем мире. Поскольку основной спрос энергию упал почти на 4% в 2020 году, глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, сократились на 5,8%, согласно последним статистическим данным, что является самым большим ежегодным процентным снижением со времен Второй мировой войны", – говорится в отчете.

В абсолютном выражении снижение выбросов углекислого газа составило 2 млрд тонн, что соответствует совокупному объему выбросов Европейского Союза и не имеет прецедента в истории.

В МЭА напомнили, что в 2020 году значительное сокращение пришлось на ископаемые виды топлива, особенно на нефть и уголь. На снижение спроса на топливо сильное влияние оказало сокращение использования автомобильного и воздушного транспорта. Как указали специалисты, теплая погода стала основным фактором снижения выбросов углекислого газа в январе 2020 году.

"Воздействие пандемии стало ощущаться в конце февраля. К апрелю глобальные выбросы СО2 показали самое большое месячное падение, когда большинство стран с развитой экономикой столкнулись с различными формами ограничений на передвижение и поездки". Однако, добавили в организации, "поскольку первая волна пандемии была взята под контроль, а экономическая активность возросла к середине года, выбросы увеличились. Они продолжали восстанавливаться до конца года, и в декабре 2020 года глобальные выбросы были на 2% выше, чем в том же месяце годом ранее", – отметили в отчете.