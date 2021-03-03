Мексиканская компания может построить в Фастове завод-пекарню, – Ukraine Invest

Компания "Bimbo QSR Украина", входящая в состав международной хлебопекарной холдинговой компании Grupo Bimbo, рассматривает возможность строительства в Фастове в Киевской области завода по производству продукции для одной из крупнейших мировых сетей быстрого питания.

Об этом сообщила глава Управления по международным отношениям и коммуникациям Ukraine Invest Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она отметила, что правительственный офис Ukraine Invest помогает мексиканскому инвестору, в частности, в поиске участка для строительства завода.

"В этот раз надеемся, что "Bimbo QSR Украина" понравится участков в Фастове, так как Фастовский городской совет понимает важность инвестиций и 4 марта проводит конференцию "Индустриальная релокация: возможности для ускоренного развития общин и регионов""

Во время конференции также представят инвестпроекты, которые будут реализовываться в текущем году в рамках промышленно-логистического кластера FastIV.

Компания Grupo Bimbo представлена в 33 странах, она владеет 196 заводами. При этом международная сеть компании насчитывает 3 млн точек продаж. Хлебопекарный холдинг выпускает около 13 тыс. наименований продуктов под более чем 100 торговых марок.