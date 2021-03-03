"Винницагаз" планирует присоединить 770 новых потребителей

В 2021 году "Винницагаз" планирует присоединить к газораспределительным сетям 770 новых потребителей.

Как сообщает пресс-служба "Винницагаза", компания предлагает клиентам услугу комплексного присоединения "под ключ". Она предусматривает синхронное выполнение внешнего и внутреннего подключения, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установку газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание.

За 2020 год клиентами АО "Винницагаз" стали более 720 потребителей, которые присоединились к газовым сетям региона: 20 многоэтажек, более 50 предприятий, учреждений и организаций, 650 квартир региона.

"Наши специалисты являются экспертами на рынке в осуществлении стандартного и нестандартного подключения. Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, применяя новейшие технологии при выполнении монтажно-строительных работ. Рекомендуем заказывать комплексное присоединение, которое имеет ряд индивидуальных преимуществ, в частности позволяет клиенту сэкономить время и средства", – отметил директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

В компании напомнили: чтобы присоединиться к газовым сетям, клиент должен обратиться в Клиентское пространство 104.ua. Персональный менеджер – специалист-консультант поможет написать заявление и заполнить необходимый пакет документов, расскажет как осуществить подбор энергоэффективного оборудования, проконтролирует все этапы работ: от проектирования до пуска газа, подключения оборудования и оформления сервисного обслуживания.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.