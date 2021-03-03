Минфин утвердил финплан "Укрэнерго" с прибылью в 170 миллионов

Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК "Укренерго" на 2021 год с чистой прибылью в 171,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан составлен с учетом действующих тарифов компании на услуги передачи электроэнергии в размере 293,93 грн/МВт-ч и на услуги диспетчеризации в размере 39,41 грн/МВт-ч.

Так, доход НЭК "Укрэнерго" в 2021 году согласно финплану ожидается на уровне 79,79 млрд грн, при этом чистую прибыль оценивают в 171,4 млн грн.

Отчисления в бюджет предусмотрены на уровне 1,24 млрд грн, затраты на спецобязательства и компенсацию ограничений возобновляемых источников энергии – 29,03 млрд грн, а операции на балансирующем рынке – 24,99 млрд грн.

В компании отмечают, что объем выручки от услуг передачи, из которого финансируется ее основная деятельность, почти в 2,5 меньше объема выручки, предназначенной для ПСО и ограничений ВИЭ, и составляет 11,8 млрд грн.

Также в компании отметили, что связи с отрицательным финансовым результатом компании по итогам 2020 года, дивиденды в финплане не предусмотрены.

Плановый объем передачи электроэнергии в 2021 году включительно с импортом и экспортом предусмотрен на уровне 138,96 млн МВт-ч.