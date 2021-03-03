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Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время

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Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время
Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4201 в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов. Затем 247 нардепов поддержали предложение подготовить документ к голосованию в окончательном чтении по сокращенной процедуре.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.

Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".

Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    надо перейти на летнее и так оставить, но у нас все через оппу.....
  • ivan mazepa 8e906513
    Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Источник: https://biz.censor.net/n3251195
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    Как- то ЭТОГО не заметил в свои значительно больше 60 лет. Зимнее время (это астрономическое время второго часового пояса, которое хотят установить весь год) летом приведёт к тому, что просыпаться будем тогда, когда Солнце уже чуть не в Зените. Особенно это будет заметно в восточных регионах страны. Чтобы исправить это ИДИОТСТВО придётся менять графики работы всех учреждений. Это значительно труднее, чем просто перевести время. И не стоит того, что каким то там ...доходягам... плохо от переноса. Ибо перенос всё таки будет. Но, в другой форме. Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 2299
  • Roman Maksymyuk 11332737
    в восточных областях летом как правило хочется чтоб еще на часик перевели глубже в летнее, бо в 4.00 уже светло. а вечером пусть бы еще подольше светло было, сколько можно еще работы переработать...
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