Строительство "Северного потока-2" – вопрос энергетической безопасности для всей Европы, – Зеленский

Достройка Россией газопровода "Северный поток-2" будет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Интерфакс-Украина.

"Все должны понимать – и европейские лидеры, и украинцы – все, должны понимать: строительство газопровода в обход Украины – это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный – если "поток" будет достроен – еще один будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма", - сказал он.

"Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки – мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по "Северному потоку-2" – мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что "поток" был бы уже достроен", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, пока этот вопрос будет оставаться на повестке дня, "пока и страны Европейского союза, и Соединенные Штаты не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности".

При глава государства также призвал Евросоюз ввести санкции против Российской Федерации за произвол в Крыму. По словам Зеленского, это могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы".

"Недавно Европейский Союз одобрил новый санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции к тем, кто чинят произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - сказал он.

Напомним, в Администрации США допустили введение новых санкций в мае 2021 года. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, мы сообщим об этом", - заявил он.