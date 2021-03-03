Турецкий лоукост впервые запустит рейсы из Киева в Анкару

Лоукост подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines – AnadoluJet – 30 марта совершит первый полет из Анкары в Киев.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, передает avianews.

Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Лоукост пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Рейсы будут совершаться на территории аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоукост будет летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальным числом мест – 189.