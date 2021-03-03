Украина выйдет из договора СНГ о сотовой связи

Во время заседания Кабинета министров был рассмотрен и утвержден проект закона "Про выход из Договора относительно сотрудничества в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи" и проект соответствующего распоряжения Кабмина.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Законопроект предлагает прекратить действие данного договора для Украины.

В частности, документ определяет договоренности касательно сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, усовершенствование межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации Договора о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи от 9 октября 1992 года.

Как отмечает Мокан, за все прошедшее время, договор не нашел практичной реализации в Украине. Сотрудничество и контакты с исполнительными органами СНГ не происходят.

"Исходя из национальных интересов, сотрудничество Украины со странами-участницами СНГ в сфере телекоммуникаций сегодня может совершаться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, в частности в рамках специализированного учреждения ООН – Международного союза электросвязи", – добавил он.