Президент Европейского совета призвал Зеленского продолжить борьбу с коррупцией

важность продолжения борьбы с коррупцией и другие реформы в Украине и заверяет в поддержке со стороны Европейского союза.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС предоставил беспрецедентную поддержку Украине и ее процессу реформ: 16 млрд евро, начиная с 2014 года, и мы продолжаем поддерживать ваши усилия. Важно продолжать борьбу с коррупцией и другие реформы на полной скорости. ЕС поддерживает вас, президент Зеленский, в том, чтобы вернуть доверие народа Украины к вашей судебной системе и в антикоррупционной повестке дня. Это ожидания народа Украины, который призвал к изменениям на Майдане", – сказал Мишель.

Президент Евросовета также подчеркнул, что ЕС остается приверженным усилению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

"Соглашение об ассоциации Украины и ЕС является наиболее амбициозным, всеобъемлющим соглашением, которое ЕС имеет с другой страной. Как часть этого соглашения, Украина согласилась на серьезные обязательства относительно широких реформ. ЕС сейчас является главным рынком экспорта Украины, и тысячи украинских компаний получают выгоду от возможностей экспорта в ЕС", – отметил он.

Мишель заверил, что ЕС продолжит развивать секторальное сотрудничество с Украиной, в том числе для того, чтобы поддержать цифровую экономику и зеленую повестку дня.

"Украина добилась значительного прогресса в реформах за эти годы, и мы ценим личную приверженность президента Зеленского продвижению этих реформ", – добавил президент Евросовета.

Как сообщалось, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

В то же время Татаров оставался работать в Офисе президента, он с помощью решений судов и действий Генпрокуратуры добился передачи дела в СБУ и изменения подозрения по нему. В итоге, сроки расследования этого дела СБУ истекли 1 марта, районный суд отказался их продлевать.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.