Кабмин сменил руководителя Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, назначил Сергея Завадского временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, освободив от этой должности Алексея Пинчука.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Завадский занимает должность директора ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра.

Также во время заседания Кабмин назначил Олега Пилата заместителем главы Госгеокадастра.

Напомним, ранее исполняющим обязанности руководителя Госгеокадастра с 21 декабря 2020 года был начальник управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра Алексей Пинчук.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Кабинет министров уволил Романа Лещенко с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с избранием его министром аграрной политики.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров уже дважды поручал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва по итогам собеседования. Однако, согласно информации на сайте Горезерва, сейчас должности главы ведомства и его первого заместителя до сих пор вакантны.

Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.