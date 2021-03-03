Начал работу Совет по развитию малого бизнеса при президенте

Активный темп работы Совета по вопросам способствования развитию малого предпринимательства даст возможность в ближайший месяц выйти на первый пакет утвержденных предложений законодательных изменений для упрощения жизни небольшому бизнесу.

Об этом заявила заместительница руководителя Офиса президента и глава Совета Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба ОПУ.

По ее словам, на заседании Совета 2 марта был утвержден проект предложений, наработанный группой по направлению упрощения регулирования наблюдения за качеством непродовольственных товаров.

"Эти предложения стали результатом месячной работы при участии десятков предприятий и представителей предпринимательских ассоциаций со всех регионов, представителей государственных органов власти и независимых экспертов", – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель этой рабочей группы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и член Совета Игорь Дядюра, в течение двух недель предприниматели сформулировали 13 проблем, которые нужно решить.

"Мы договорились провести работу с народными депутатами, в частности с руководством Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. Самый быстрый путь – внесение законопроектов от народных депутатов, которые будут согласованы с профильным комитетом. Будем также предлагать, чтобы Президент Украины определил эти законопроекты как неотложные", – сказала Свириденко.

Она уточнила, что отдельные предложения могут быть учтены в качестве поправок в некоторые законопроекты, которые уже внесены на рассмотрение парламента.

По словам Свириденко, участники заседания также заслушали подробные отчеты о деятельности рабочих групп по упорядочению использования регистраторов расчетных операций (РРО) и по упрощению администрирования и применения IТ-технологий.

Также был утвержден персональный состав четырех рабочих групп Совета и типовое положение о рабочей группе при областной государственной администрации по решению проблемных вопросов деятельности субъектов малого предпринимательства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 22 декабря 2020 года решил создать Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, а в январе 2021 года утвердил его состав.