Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах.