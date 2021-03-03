Власти Киева потратят 220 миллионов на закупку двух новых кабин для фуникулера

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявил о тендере на закупку двух новых кабин для фуникулера.

Как сообщает пресс-служба предприятия, тендер объявили в рамках реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта.

Общая стоимость вагонов, оборудования и сопутствующих услуг составляет 6,5 млн евро (218,4 млн грн по текущему курсу НБУ), без НДС и, при необходимости, без таможенных сборов.

Заявки для участия в тендере принимаются до 13:00 24 марта.

Напомним, в ноябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в 2019 году Киевский фуникулер полностью обновят, включая замену вагонов на новые производства компании Doppelmayr Garaventa.

В 2019 году КГГА утвердила проект реставрации сооружений киевского фуникулера (Михайловского механического подъема) на ул. Петра Сагайдачного, 3, с приспособлением к условиям современного использования. Согласно документу, общая сметная стоимость проекта составит 363,23 млн грн. В том числе на строительные работы предусмотрено 46,8 млн грн, на закупку оборудования – 241,79 млн грн.