CБУ провела 30 обысков по делу о присвоении средств государственных лесхозов

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, организовавшей схему хищения средств государственных лесхозов

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали схему должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей.

"Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных", – сказано в сообщении.

По данным следствия, за прошлый год только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен без фактического предоставления услуг этими фирмами.

При этом установлено, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.

Во время следственных действий выявлены печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность", – отмечается в сообщении СБУ.