Глава НАПК внес предписание Шмыгалю из-за нарушений "Энергоатома"

Глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю относительно устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома" и отмене незаконного приказа предприятия об увольнении оттуда уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.

"НАПК внесло предписание премьер-министру Украины о привлечении к ответственности виновных должностных лиц ГП "Энергоатом", а также предписание и.о. президента государственного предприятия Петру Котину. Так, руководитель предприятия подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарную ответственность и увольнение уполномоченного по реализации антикоррупционной программы ГП "Энергоатом" Олега Полищука", - сказано в сообщении НАПК в Facebook.

В предписании требуется отменить вышеупомянутые приказы и восстановить уполномоченного в должности.

Отмечается, что увольнение уполномоченных лиц по инициативе руководства должно согласовываться НАПК, однако соответствующий запрос отправлен не был.

"Также ГП должно было сообщить НАПК о привлечении уполномоченного к дисциплинарной ответственности не позднее 2 дней с момента принятия приказа. Также освобождению предшествовало сообщение Олега Полищука в НАПК, в котором он указал на признаки уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия. После этого он получил статус обличителя", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что закон запрещает увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности обличителя за сообщения о возможных фактах коррупции. Для установления истины в деле были направлены в "Энергоатом" запросы о предоставлении информации, по руководство предприятия отказалось их выполнять.