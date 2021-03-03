Глава Ryanair надеется на восстановление пассажиропотока до 70% к лету

Главный исполнительный директор ирландской Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири выразил надежду на то, что к лету пассажиропоток вернется к обычным показателям более чем на две трети.

На данный момент это один из наиболее оптимистичных прогнозов восстановления туристической отрасли, оказавшейся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса, пишет газета Financial Times.

В ходе парламентских слушаний 3 марта О'Лири заявил, что Европа будет "завалена" вакцинами весной и летом, что позволит правительствам стран открыть границы к началу важного летнего сезона, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что пассажиропоток достигнет 60-70% от обычных уровней в период пиковых летних месяцев. Следующей зимой этот показатель может вырасти до 70-80% от обычных уровней", - сказал О'Лири.

Как пишет FT, эти приблизительные оценки не являются официальным прогнозом компании по объему пассажиропотока, но они выглядят оптимистичнее, чем всего месяц назад, когда О'Лири сообщил FT, что пассажиропоток в летний период может составить 50% от обычных значений.

Ryanair рассчитывает выйти на уровень безубыточности к концу следующего финансового года, который завершится в марте 2022 года, и вернуться к прибыли в последующий год, сказал О'Лири.