"Укрэксимбанк" отсудил 6 миллиардов у застройщика высоток возле центрального загса в Киеве

Хозяйственный суд Киева 2 февраля удовлетворил иск государственного "Укрэксимбанка" к ООО "Агентство офисного строительства" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,95 млрд грн задолженности по кредитному договору от 25 мая 2007 года.

Согласно материалам суда, эти средства были предоставлены банком на финансирование строительства общественного центра по ул. Шолуденко, пересечение проспекта Победы и ул. Борщаговской в ​​Шевченковском районе Киева, пишет Finbalance.

Согласно решению суда, заемщик нарушил свои кредитные обязательства, обеспеченные ипотекой.

Директор департамента реструктуризации и взыскания "Укрэксимбанка" Олег Лазовский уточнил, что проблемы с обслуживанием кредита у ООО "Агентство офисного строительства" начались с 2014 года.

"В августе 2019 года с целью урегулирования задолженности между банком и должником были достигнуты договоренности по финансовой реструктуризации. Однако задолженность так и не была реструктуризирована, поэтому уже новым менеджментом банка в июне 2020 было решено начать процедуру принудительного взыскания. Согласно решению Хозяйственного суда Киева, исковые требования банка были удовлетворены в полном объеме и взыскано в пользу АО "Укрэксимбанк" почти 6 млрд гривен долга", – отметил глава департамента госбанка.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Агентство офисного строительства" указан Дэвид Израэл.

В 2019 году, когда сообщалось о процедуре финансовой реструктуризации долговых обязательств ООО "Агентство офисного строительства" перед "Укрэксимбанком", среди связанных лиц должника были указаны компании "Таккадеро Трейдинг Лимитед", ООО "ТКД Инвест ", ЧАО "Фирма "Занет", "Симброрум Холдингс ЛЛС".

В госреестре "Таккадеро Трейдинг Лимитед" и ООО "ТКД Инвест" сейчас фигурируют в качестве учредителей ООО "Агентство офисного строительства".

Как отмечает издание, в 2016 году ООО "Агентство офисного строительства" фигурировало в материалах уголовного производства по факту "присвоения должностными лицами ООО "Агентство офисного строительства", ООО "Ант Япы", АО "Укрэксимбанк", по предварительному сговору группой лиц, денежных средств в особо крупных размерах, полученных от указанного банка на строительство офисного центра МФК "SkyTowers" по ул. Шолуденко в Киеве".

Sky Towers – один из самых известных проектов KDD Group – в свое время одного из крупнейших девелоперов в Украине. Одними из ее основных бенефициаров считались братья Константиновские и структуры, близкие к экс-министру угольной промышленности Виктору Тополову.

В 2011 году сообщалось, что стратегическим инвестором KDD Group стал Андрей Веревский (контролирует агрохолдинг "Кернел"), приобретя 68,2% акций за $16 млн. В то же время уже в 2012 году появилась информация, что офисно-гостиничный комплекс Sky Towers (как и жилой комплекс "Зазимье" в Киевской области) приобрела американская компания Cimbrorum Holdings.

По данным СМИ, сумма сделки якобы составила $202,4 млн, причем продавец якобы должен был получить только $12 млн, тогда как остальные средства должны были пойти на покрытие долгов KDD Group (в т.ч. перед "Укрэксимбанком" на $168,4 млн) . Владелец компании-покупателя не раскрывался.