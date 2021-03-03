Депутаты согласовали распределение дотаций для аграриев в 2021 году
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Для обеспечения стабильности и предсказуемости государственной поддержки мы сохранили основные программы - это поддержка развития отраслей животноводства, садоводства, фермерства, удешевление кредитов и покупки сельхозтехники. В то же время, мы учли современные реалии и пожелания производителей, предложив новые программы, которые будут создавать положительный эффект для экономики Украины. По нашим расчетам, новые программы, такие как поддержка орошения, будут пользоваться спросом среди аграриев в связи с близким открытием рынка земли", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
На заседании комитета представили пять основных направлений поддержки со общим бюджетом в 4 млрд грн:
- частичная компенсация стоимости с/х техники отечественного производства,
- финансовая поддержка мер в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов,
- финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства,
- финансовая поддержка развития фермерских хозяйств,
- государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Помимо основных программ поддержки, предусматривается ряд новых программ с бюджетом в 500 млн грн:
- государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции,
- компенсация потерь посевов в Одесской области,
- государственная поддержка орошения,
- поддержка органического производства,
- государственная поддержка развития картофелеводства,
- нишевые культуры.
"Финансовый ресурс, предложенный для новых программ, в настоящее время составляет 500 млн грн. Если спрос на эти программы будет расти среди аграриев, на следующий год финансирование можно будет существенно увеличить", - подчеркнул министр.