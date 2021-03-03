АМКУ разрешил владельцу банка "Пивденный" купить две агрокомпании

Антимонопольный комитет Украины разрешил Юрию Родину, владельцу крупного банка "Пивденный", купить ООО "Лиман" и ОДО "Черноморец" (оба - Одесская область).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы АМКУ.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, Родин является основным акционером банка "Пивденный", которым владеет совместно с женой Тамарой Родиной и дочерью Аллой Ванецьянц.

Мажоритарием ООО "Лиман" (поселок Лиманское, Одесская область) и ОДО "Черноморец" (село Марьяновка, Одесская область) является Вера Лыткина.

Также по данным Госреестра, 10% ОДО "Черноморец" контролирует ЧАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Стратегические инвестиции", бенефициарами которого являются Юрий Родин и Михаил Гур (гражданин Израиля).

ООО "Лиман" специализируется на выращивании винограда, зерновых и бахчевых культур и овощей, разведении крупного рогатого скота молочных пород и производстве вин. Чистый убыток агрокомпании в 2019 году составил 7,97 млн грн против 1,6 млн грн чистой прибыли в 2018 году, а выручка сократилась в 1,9 раза - до 18,12 млн грн.

ОДО "Черноморец" занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, семян масличных культур, выращиванием овощей и бахчевых культур, производством муки, а также оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Чистый убыток агрокомпании в 2019 году составил 3,74 млн грн против 10,47 млн грн чистой прибыли в 2018 году, а выручка сократилась на 17,8% - до 37,83 млн грн.