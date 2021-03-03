Количество безналичных операций с платежными картами выросло на 25%, – НБУ

Общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в 2020 году составило почти 6 млрд штук, а их сумма – 3,96 млрд грн.

По сравнению с 2019 годом количество операций с платежными картами выросло на 18,6%, а сумма – на 10,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

При этом почти 87% операций с использованием платежных карт в прошлом году были безналичными, а сумма таких операций составила 55,8% от всех операций с карточками (по итогам 2019 года – 50,3%).

В целом в 2020 году количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25% и составило 5,21 млрд штук, а сумма – на 23% и достигла 2,21 млрд грн.

Как следствие, количество операций по получению наличных с использованием банковских карт в 2020 году снизилась на 11,7%, а сумма – на 1,7%.

В то же НБУ отмечает изменения платежных привычек граждан в прошлом году, о чем свидетельствует динамика средних сумм безналичных операций с платежными картами.

Так, средняя сумма сделки перевода с карты на карту через год уменьшилась на 10,3% – до 1444 грн, средняя сумма сделки в платежных терминалах (pos-терминалах) – на 5%, до 229 грн, средняя сумма сделки в сети интернет выросла до 338 грн.

"То есть, владельцы платежных карточек охотнее и чаще используют их для небольших покупок в магазинах или операций по переводу средств", – отмечается в сообщении.

При этом сумма операций в сети интернет росла в 2020 году наибольшими темпами (произошел рост на 31% по сравнению с 2019 годом). В целом каждая третья безналичная операция по платежной карточке в ​​2020 году осуществлялась в сети интернет (36,5%). Это почти 642 млрд гривен в 2020 году.

При этом половина всех безналичных операций с использованием платежных карточек (49,8%) осуществлялась в платежных терминалах. Их сумма составила четверть от всех безналичных операций (26,9%). Если в 2019 году это было 513 млрд гривен, то в 2020 году – 595 млрд грн (ост на 16% по сравнению с 2019 годом).

В 2020 году наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карточек (как и в прошлом и позапрошлом годах) составили переводы с карты на карту (42,8%), хотя по количеству операций их доля – всего 12,6%. За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть (24%) – до 945 млрд грн. Однако, это в три раза меньше, чем в прошлом году (в 2019 году произошел рост на 64% по сравнению с 2018 годом).

Нацбанк также отмечает, что в 2020 году общее количество платежных карт в Украине выросло на 8% и составило 73,4 млн штук, из них 55,1% (40,4 млн шт.) использовались в декабре 2020 года для осуществления расходных операций.

"В течение всего прошлого года активно использовались бесконтактные карты, а также смартфоны и другие NFC-устройства для осуществления бесконтактных платежей. Их популярность обусловлена ​​высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством таких операций", – отмечают в НБУ.

Так, в 2020 году количество бесконтактных карточек, которые использовали для осуществления операций, выросло более чем на половину – до 13,2 млн карточек. 57% операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых платежных терминалах бесконтактно. В то же время почти каждая пятая операция в торговых сетях происходила с помощью смартфонов и других гаджетов. Таким образом в 2020 году было потрачено почти 109 млрд грн.

Нацбанк также отмечает, что количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, в прошлом году выросло на 36,1% – до 326,9 тыс. Сеть торговых pos-терминалов в Украине за год выросла более чем 12% – до 375 тыс. При этом почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.