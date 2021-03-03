"Нафтогаз" решил централизовать закупки всех компаний группы

В процессе трансформации группы "Нафтогаз" было принято решение об выводе закупок в отдельную корпоративную функцию, которая будет централизованно отвечать за закупки группы и подчиняться непосредственно главному исполнительному директору.

Как уверяет пресс-служба компании, обновленная структура функции будет соответствовать лучшим международным стандартам и позволит консолидировать всю закупочную экспертизу в одном месте, а также обеспечит прямую и независимую подотчетность правлению "Нафтогаза".

В компании отмечают, что с 1 марта также стартовала работа Основного совета по контрактованию (Major Contract Board) и советов по контрактованию юридических лиц (Contract Boards) - органов, призванных усилить процесс надзора за закупками и в целом обеспечить рост качества и результативности функции. Советы по контрактованию будут подчиняться финансовому директору группы.

"Функциональные изменения позволят дивизиону "Техническое обеспечение", которому ранее подчинялись закупки, сосредоточиться на управлении крупнейшими инвестиционными и капитальными проектами группы, в частности, на буровых и строительных услугах, повышении уровня эффективности автоматизации производственных процессов. Благодаря этим изменениям группе удастся лучше сфокусироваться на реализации новых инициатив - в частности, разработке Юзовского месторождения, СРП-проектов, освоении Карпат и шельфа Черного моря", – сказано в сообщении.