СБУ обнаружила схему по перепродаже запчастей от вагонов "Укрзализныци" частным компаниям

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему установки на грузовые вагоны частных железнодорожных компаний некачественных запасных частей, которые ранее эксплуатировались на подвижном составе государственной "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

В рамках расследования дела правоохранители провели следственные действия по месту производства и хранения запчастей.

"Во время обысков обнаружено и изъято оборудование для подделки деталей, фальсифицированную продукцию на почти 2 млн грн. В рамках досудебного расследования СБУ инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах "Укрзализныци", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что сейчас на проявленную некачественную продукцию наложен арест.