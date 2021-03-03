Нацбанк аннулировал лицензии восьми финансовых учреждений

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 26 февраля.

В частности, у ПО "Ломбард "Легкие деньги" Котов и Хольченков" отозвана лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, у ООО "Лизинговая компания "Фаворит" - лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу. Активы ломбарда по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 1,05 млн грн, или 0,02% от общего объема ломбардов.

Кроме того отозвана одна лицензия у кредитного союза "Помощь" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Обязательства этого КС, на которые не начисляются проценты, по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 0,7 тыс. грн (или 0,00004% от общего объема рынка), а его активы - 478,87 тыс. грн (или 0,02% от общего объема рынка).

НБУ сообщает, что у ООО "Аграрно-инвестиционный центр", ООО "ФК" Инкомфинанс", ООО "Консалт солюшенс", ООО "ФК" Лаборатория финансов", ООО "Факторинг Финанс" отозваны лицензии на предоставление гарантий.

В сообщении подчеркивается, что указанные финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти финкомпании не планировали вести активную деятельность по этому направлению и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года.