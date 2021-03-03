Нацкомиссия обяжет поставщиков газа ввести годовые тарифы для населения с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует обязать всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля.

Об этом говорится в проекте изменений в правила поставок природного газа, которые НКРЭКУ планирует утвердить на заседании 5 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Поставщик, поставляющий или планирующий поставлять газ бытовым потребителям, обязан разместить на собственном сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая по 30 апреля следующего года", – сказано в проекте изменений.

Как отмечается в обосновании к документу, его принятие позволит бытовым потребителям покупать газ на протяжении года по фиксированной цене, что обезопасит их от колебаний цен на рынке.

Согласно проекту изменений в правила поставок газа, поставщики будут обязаны обнародовать на собственных сайтах цену ресурса, поставляемого в рамках базового годового предложения, до 25 апреля каждого года. Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

При поставках природного газа в рамках базового годового предложения оплата счета поставщика должна быть осуществлена не позже 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Предполагается, что проект постановления о внесении изменений в правила поставок газа и, соответственного, в типовой договор о его поставках вступит в силу с 1 апреля текущего года.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.