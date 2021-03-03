Visa сократила отставание от Mastercard на рынке Украины. ИНФОГРАФИКА

Число эмитированных платежных карт Mastercard в Украине в 2020 году выросло на 0,8%, или 0,4 млн, тогда как карт Visa – на 20%, или 4,2 млн.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Доля Mastercard на украинском рынке платежных карт за год сократилась с 68,5% до 64,8%, тогда как доля Visa увеличилась с 30,5% до 34,4%.

Число карт Национальной платежной системы "Простир" осталось на уровне 0,6 млн штук, или 1%, а доля других карт – ниже 0,1%.

Общее число платежных карт за минувший год увеличилось на 6,5%, или 4,5 млн – до 73,4 млн штук, из них активными в декабре было 40,4 млн, что на 4,3%, или 1,8 млн меньше, чем в декабре 2019 года.

В то же время число бесконтактных карт выросло в 2020 году на 53,5%, или 4,6 млн – до 13,2 млн штук, а токенизированных – на 56%, или 1,4 млн, до 3,9 млн. штук.