Евросоюз намерен сохранять чрезвычайную налогово-бюджетную политику до 2023 года

Европейский союз намерен продолжать чрезвычайную налогово-бюджетную политику в связи с пандемией COVID-19 и может вернуться к своим жестким макроэкономическим критериям в 2023 году.

"Судя по текущим показателям, общая оговорка об освобождении (от требований Пакта стабильности и роста - ИФ) останется в силе в 2022 году и будет деактивирована в 2023 году", - заявил исполнительный зампред Европейской комиссии Валдис Домбровскис, представляя рамки налогово-бюджетной политики стран ЕС на предстоящий период, передает Интерфакс-Украина.

"Государства-члены ЕС должны максимально использовать Фонд восстановления и устойчивости (RRF), поскольку это дает им уникальный шанс поддержать свою экономику, не обременяя государственные финансы", - сказал он.

Так называемая "общая оговорка об освобождении" от требований Пакта стабильности и роста ЕС активирована в марте 2020 года для быстрого и скоординированного ответа на кризис COVID-19. Она позволила государствам ЕС отступать от обычных бюджетных требований ради чрезвычайной поддержки бизнеса. Созданный за счет заемных средств под гарантии ЕК Фонд восстановления и устойчивости предоставит государствам-членам 312,5 млрд евро в виде грантов и до 360 млрд евро в виде займов для реализации реформ и инвестиций. По замыслу ЕК, это обеспечит существенный рост экономики в ближайшие годы без существенного увеличения дефицита государственного бюджета и долга.

По мнению ЕК, решение об отмене отступлений от обычных макроэкономических требований должно быть принято после общей оценки состояния экономики. Главным количественным критерием будет уровень экономической активности в ЕС или зоне евро по сравнению с докризисным временем (конец 2019 года).

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал, что возврат налогово-бюджетной политики в нормальное русло должен происходить с учетом положения в каждой конкретной стране союза. Он предостерег от поспешного отказа от господдержки бизнеса.

"Год спустя битва с COVID-19 еще не выиграна, и мы не должны повторить ошибок десятилетней давности (после финансового и экономического кризиса), слишком рано отказавшись от поддержки. Ясно, что в 2022 году фискальная поддержка по-прежнему будет необходима: лучше сделать слишком много, чем слишком мало", - отметил он.