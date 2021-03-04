Генсек ООН призвал государства отказаться от угля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал решительно добиваться сокращения масштабов загрязнения окружающей среды и удержать повышение температуры на уровне не выше 1,5°C.

Об этом он говорил на организованной Великобританией и Канадой встрече по использованию угля в сфере энергетики, сообщают Новости ООН.

"Пришло время отказаться от самого "грязного" ископаемого топлива, которое к тому же становится все дороже – от угля", – отметил он.

Также глава ООН предложил закрывать угольные шахты, но при этом обеспечивать шахтеров и сотрудников угольных электростанций работой, в частности за счет развития возобновляемых источников энергии.

"Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года", – подчеркнул он, напомнив, что загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, является причиной каждого пятого случая смерти во всем мире.

По мнению Гутерриша, отказаться от угля как от источника электроэнергии можно в три этапа:

отменить все планируемые проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля;

прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции на проекты в области возобновляемых источников энергии;

создавать новые рабочие места за счет развития чистых источников энергии, что позволит решить проблему неизбежной потери работы на шахтах.

Глава ООН выразил надежду, что члены "большой семерки" уже на своем июньском саммите объявят о своих планах поэтапного отказа от угольной зависимости в сфере электроэнергии.