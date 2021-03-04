Верховный суд отказал "Приватбанку" в отводе судьи по иску офшоров Суркисов на $350 миллионов

Верховный суд отказался удовлетворить заявление "Приватбанка" об отводе судьи Верховного суда по делу №757/7499/17-ц, в рамках которого связанные с Суркисами офшорные компании пытаются взыскать с национализированного банка $350 млн.

Соответствующее решение ВС принял 25 февраля, сообщает Finbalance.

"Приватбанк" публично заявлял о своем требовании относительно отвода судьи Верховного суда.

В свою очередь в Верховном суде заявили, что "презумпция личной беспристрастности судьи действует, пока не появятся доказательства в пользу обратного".

"На момент решения заявления "Приватбанка" об отводе судьи Погрибного С.О. отсутствуют основания считать, что указанный судья, по рассматриваемому делу, проявляет личную предвзятость", – сообщили в Верховном суде.

Напомним, заявление в Верховный суд "Приватбанк" подал в феврале. В пресс-службе сообщали, что по инициативе судьи к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета Верховного суда, которые сводятся к необходимости закрытия Верховным судом производства и оставления в силе решения Печерского райсуда Киева без предоставления оценки ее законности.

"Приватбанк" полагает, что судья Погребной не имел полномочий обращаться за предоставлением заключений по применению норм права к научно-консультативному совету, так как предписанием процессуального законодательства право на обращение к ученым предоставляется исключительно после передачи дела кассационным судом на рассмотрение объединенной Палаты и Большой Палаты Верховного суда.

Подчеркивается, что дело на рассмотрение таких палат не передавалось, а ранее заявленное "Приватбанком" ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда еще не решено.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, "Приватбанк" подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.