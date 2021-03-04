"Энергоатом" вывел в ремонт энергоблок №2 на Ривненской АЭС

Согласно с утвержденной заявкой, 4 марта в 04:28, отключено от энергосети энергоблок №2 Ривненской атомной электростанции (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 дней и выполняется соответственно графику ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что по состоянию на 3 марта на РАЭС в работе пребывали три энергоблока с сумарной нагрузкой 1240 МВт.

На энергоблоке №1 продолжается ремонт турбогенератора ТГ-1. Работы выполняются согласно графику. При этом 111 сутки длится капитально-плановый ремонт энергоблока №3. Там уже проведены гидравлические испытания оборудования первого и второго контура.

Как сообщалось,в пятницу, 26 февраля, к энергосистеме был подключен энергоблок №1 Ривненской АЭС после среднего планового ремонта.