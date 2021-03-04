Фонд госимущества выставил на продажу луцкий спиртзавод за 20 миллионов

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует продать принадлежащий госпредприятию "Луцкий спиртзавод" (Волынская обл.) на аукционе 30 марта со стартовой ценой 20,69 млн грн.

Об этом сообщает система "ProZorrо.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Региональное отделение ФГИ по Львовской, Закарпатской и Волынской областям уточнило, что производственные мощности предприятия расположены в Луцке.

По данным регионального отделения ФГИ, выставленный на продажу актив насчитывает 1024 наименования зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие объекты общей площадью 11,29 тыс. кв. м.

Как сообщалось, Фонд выставит на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

ФГИ в феврале 2021 года объявил аукцион по приватизации Мышковицкого спиртзавода (Тернопольская обл) по стартовой цене 7,29 млн грн, который пройдет 12 марта. 11 марта состоится аукцион по продаже Дубовязовского спиртзавода (Сумская обл.) по стартовой цене 33,8 млн грн.

Минэкономики в феврале также передало в ФГИ для приватизации Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская обл.), Гайсинский спиртзавод, Тростянецкий спиртзавод и Винницкий ликеро-водочный завод (все три - Винницкая обл.).

Кроме того, молдавский алкогольный холдинг Zernoff намерен завершить сделку с ФГИ по покупке Мариливского спиртзавода (Тернопольская обл.), несмотря на обвинения инвестором Фонда в несоответствии характеристик спиртзавода заявленным в аукционной документации.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.