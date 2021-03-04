Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на должности госслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего от должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым замминистра или замминистра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

Напомним, что изначально закон был принят Верховной Рады 16 февраля, однако позжде президент его ветировал. Зеленский просил парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – заявил президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, пояснил, что президент ветировал закон из-за поправки об ограничении полномочий и.о. министра, затронувшей в первую очередь Юрия Витренко, которого депутаты дважды отказывались утвердить на этой должности.

"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", – цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Окончательно, с правками главы государства, закон был принят 23 февраля.