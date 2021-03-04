СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве

Сотрудники управление СБУ Одесской области провели обыски в офисе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) в связи с расследованием дела относительно его дочерней компании Business Shipping Company (Венгрия).

Об этом сообщает пресс-служба УДП на своей странице в Facebook

Отмечается, что обыски проводились на основании постановления Приморского райсуда Одессы. Сотрудники компании предоставляли правоохранителям всю запрашиваемую информацию.

При этом в УДП подчеркнули, что подобные действия "выглядят преувеличенными и нецелесообразными в текущей ситуации, поскольку пароходство открыто и готово к сотрудничеству".

"Кроме того, действия правоохранителей делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров, подрывают микроклимат компании, препятствуют работе, негативно влияют на ее деловую репутацию и имидж, а также наносят материальный ущерб пароходству, что, в свою очередь, уже сделало невозможным выплату зарплат сотрудникам и морякам", - говорится в сообщении.

УДП планирует обратится в Кабинет министров Украины, Министерство инфраструктуры, Офис президента и к центральному руководству СБУ для "поиска цивилизованных путей сотрудничества".