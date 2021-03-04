Морские порты сократили перевалку грузов с начала года на четверть, – АМПУ

Морские порты Украины в январе-феврале обработали 20,58 млн тонн грузов, что на 24,1% меньше показателей за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Также сообщается, что перевалка экспортных грузов за два месяца снизилась до 16,148 млн тонн (-23,1%), импортных – до 3,07 млн тонн (-27,7%), транзитных – до 1,22 млн тонн (-28,1%), каботажных – до 147,73 тыс. тонн (-18,4%).

"Отрицательная динамика вызвана уменьшением экспорта зерновых грузов до 5,61 млн тонн (-38,1%), сокращением импорта железной руды до 995,7 тыс. тонн (-19,4%) и угля до 394,25 тыс. тонн (-72,2%), снижением перевалки контейнеров до 162,40 тыс.TEU (-6,6%)", – отметили в АМПУ.

Однако, в то же время наблюдается прирост перевалки нефти в объеме 350,33 тыс. тонн (увеличение в 4,1 раза).