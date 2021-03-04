Тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться с апреля, – Шмыгаль

На сегодня в Министерстве энергетики продолжаются обсуждения тарифов на электроэнергию для населения, начиная с 1 апреля.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.NET.

"Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн за кВт", – сказал премьер.

При этом, он уточнил, что это не значит, что изменений не будет в будущем.

"Цены меняются. Они могут иметь тенденцию к росту или снижению. Любой товар должен иметь рыночную цену", – отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что, если будут дисбалансы, платить больше должны те, кто имеет возможность, у кого нет возможности, должны получать помощь от государства.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.