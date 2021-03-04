Рада приняла в первом чтении закон об энергоэффективности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4507 "Об энергетической эффективности".

За проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

"Целью законопроекта является установление правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения осуществления энергоэффективных мероприятий, проводимых во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии", – говорится в сообщении.

Проект закона в частности предлагает определить:

основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности;

особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности;

подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий.

Также документ определяет особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины.

При этом в законопроекте определяются принципы энергетического аудита и менеджмента, принципы стимулирования энергоэффективности в сфере передачи и распределения э/э, транспортировки и распределения природного газа, а также основы стимулирования энергоэффективности в сфере теплоснабжения.

Как отмечено в пояснительной записке законопроекта, реализация его положений "будет способствовать созданию условий для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Украине, улучшению уровня жизни населения в результате сокращения расходов на оплату энергетических ресурсов, рациональному использованию средств государственного и местных бюджетов, направляемых на компенсацию расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов, и будет способствовать повышению энергетической независимости и энергетической безопасности государства".