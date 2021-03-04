В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", – сказал Шмыгаль.
По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.
Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.
"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – подчеркнул он.
Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 марта в Украине за сутки впервые с начала года зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки госпитализировали 3 271 человека, умерло 194 пациента, выздоровело – 4 837.