В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности возможно введение локдауна.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.

Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – подчеркнул он.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 марта в Украине за сутки впервые с начала года зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки госпитализировали 3 271 человека, умерло 194 пациента, выздоровело – 4 837.