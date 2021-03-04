Рада одобрила перераспределение полномочий по организации автобусных маршрутов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 7 закона "Об автомобильном транспорте" относительно организации пассажирских перевозок".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего правительственного законопроекта №4376-1 в первом чтении поддержали 271 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу целью его принятия указана необходимость приведения порядка организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствие с новым административно-территориальным устройством.

В частности, законопроектом предложено передать полномочия по организации пассажирских перевозок между, которые раньше осуществляли районные администрации, общинам (пригородные маршруты в рамках одной общины) и областным администрациям (маршруты, которые проходят по территории нескольких общин в одной области).

Законопроектом предлагается возложить обеспечение организации пассажирских перевозок:

на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которые не выходят за пределы одной территориальной общины – на исполнительный орган совета, который представляет интересы соответствующей территориальной общины;

на междугородных и пригородных маршрутах, проходящих по территории двух или более территориальных общин и не выходят за пределы территории Автономной Республики Крым или области – на Совет министров Автономной Республики Крым или областные государственные администрации;

на междугородных и пригородных маршрутах, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутах) и международных маршрутах – на Министерство инфраструктуры;

на автобусном маршруте общего пользования прямого сообщения Киев - международный аэропорт "Борисполь" – на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.