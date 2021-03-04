Шмыгаль не видит оснований для увольнения Коболева по предложению Витренко

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит необходимости в увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отставки наблюдательного совета компании.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Я на сегодняшний день не вижу острой необходимости или острых причин для увольнения главы правления НАК да еще и смены наблюдательного совета", – сказал премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что Секретариат Кабмина готовит официальный ответ на обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно увольнения Коболева.

"Часть ответа лежит в юридической плоскости, часть в плоскости выполнения планов НАК", – добавил глава правительства.

Как сообщалось, в начале февраля и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене правления НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами набсовета компании.

Сам Витренко называет в качестве оснований для увольнения Коболева невыполнение планов по добыче газа и нарушения, обнаруженные в "Нафтогазе" Госаудитслужбой. Однако известно, что с конца 2018 года между ними начался конфликт, завершившийся увольнением Витренко из "Нафтогаза" в 2020 году.