Власти Киева начали разработку программы реконструкции кварталов с устаревшим жильем

Киевская городская госадминистрация начала разработку программы комплексной реконструкции устаревшего жилья в столице совместно с ЧП "Институт урбанистики".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновника, на первом этапе будут определены территории, которые может затронуть реновация.

"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически, это основа для пилотных проектов в этом направлении", – сообщил Непоп.

По его словам, уже проведен анализ нормативной базы, международного опыта, оптимальных механизмов финансирования, права и обязанности жителей жилья, оформления прав собственности.

"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", – рассказал Непоп.

Чиновник добавил, что следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных пределах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.