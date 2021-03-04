Спрос на импортные подержанные авто превысил продажи новых за два месяца в 4,4 раза

В феврале 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тыс. легковых авто, из которых 27,4 тыс. были импортированными автомобилями с пробегом.

Как сообщает отраслевое объединение "Укравтопром", в результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 81% первичного рынка легковых авто.

По данным организации, наиболее популярной маркой в растаможенных б/у авто в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успели получить 4 599 подержанных авто этой марки.

На втором месте - Ford, за месяц 2 609 б/у авто этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине. Автомобили марки Renault показали третий результат - 2 233 машины. Четвертое место у Skoda, на подержанных автомобилях этой марки свой выбор остановили 2 173 украинца. Замыкает пятерку самых популярных марок февраля Hyundai - 1 775 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 53 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 4,4 раза больше реализации новых машин за тот же период.