Кабмин и партия Зеленского не видят оснований для отставки Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер, который в непростых условиях принимает непростые решения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто ни кого не спасает от отставок. Он работает и делает свою работу", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что критика в адрес министров здравоохранения звучит во многих странах, поскольку в мире критическая ситуация с коронакризисом.

"Максим Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер, который в непростых условиях принимает непростые решения", – добавил Шмыгаль.

В свою очередь заместитель парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция не планирует рассматривать вопрос о возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова на ближайшем заседании.

"Пока этого вопроса нет в повестке дня фракции. Но однозначно, мы будем спрашивать о том, как будет происходить процесс (вакцинации от коронавирусной болезни, – ред.), хотим услышать, когда другие контракты (на поставку вакцины, – ред.) будут реализованы, поступят ли другие партии, потому как 500 тыс. доз – это не так и много, они будут очень быстро использованы. Поэтому нам нужно думать обо всех массовых этапах", – сказала Евгения Кравчук.

По ее словам, процесс организации вакцинации сложно оценивать по первой неделе, поскольку "необходимо нарастить темпы".

Напомним, в феврале Кравчук заявляла, что фракция "Слуга народа" может поднять вопрос об отставке министра здравоохранения Степанова во время обсуждения на заседании, если начало процесса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 не будет начато и организовано надлежащим образом.