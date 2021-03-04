Lufthansa за прошлый год получила убыток в 5,5 миллиарда евро

Авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году получили убыток в 5,5 млрд евро, тогда как годом ранее показали прибыль в 2 млрд евро.

Из-за связанных с коронавирусом ограничений пассажирские перевозки группы сократились до 25% от уровня докризисного 2019 года, а загрузка кресел снизилась на 19,3 процентных пункта, до 63%, передает avianews.com.

В результате это существенно повлияло на выручку Lufthansa Group - она упала с 36,4 млрд евро в 2019 году до 13,6 млрд евро в 2020 году.

Оптимизация расходов на персонал и других трат позволила группе уменьшить ежемесячные потери до 300 млн евро в конце 2020 года.

В Lufthansa Group ожидают оживления рынка с лета за счет развертывания вакцинации и тестирования на коронавирус, которые должны снять ограничения на путешествия.

Авиакомпании группы оставили в своем штате более 100 тыс. сотрудников и готовы оперативно увеличить число рейсов до 70% от докризисного уровня при наличии спроса.