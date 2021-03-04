Содержание арестованного трубопровода окружения Медведчука обойдется в десятки миллионов, – Коболев

На содержание украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), в отношении которого Совет национальной безопасности принял решение о необходимости возврата в госсобственность, будут потрачены десятки миллионов гривен в 2021 году.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в эфире радио "Новое время", передает Интерфакс-Украина

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен на протяжении года", – сказал Коболев.

По словам Коболева, украинский участок пока передан на сохранение дочке НАК "Нафтогаз" – "Укртранснафте".

"Будет ли передана эта труба нам на баланс – вопрос следующего этапа. Сейчас мы ее сохраняем, проводим инвентаризацию, в результате которой станет понятно, какое и чье там дизтопливо, в каком состоянии сама труба. Тогда мы решим, насколько целесообразно нам ею управлять и возможен ли вообще цивилизованный, прозрачный бизнес на этой трубе", – отметил глава правления НАК.

По его словам, эффективность бизнеса и заключается в том, чтобы труба как минимум "зарабатывала" сама на себя.

В то же время Коболев допустил, что государство может принять решение о передаче этой части нефтепровода другой компании помимо "Нафтогаз".

Коболев также отметил, что "компания, ранее управляющая трубой", продолжает отстаивать свои позиции в судах.

Как сообщалось, на минувшей неделе суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Ранее президент Владимир Зеленскийсвои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок трубопровода протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.