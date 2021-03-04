Кабмин планирует трудоустроить шахтеров ликвидируемых шахт на добыче лития

В результате трансформации угольной отрасли часть людей, которые будут высвобождаться на угольных шахтах, могут получать новую работу на добыче лития.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам премьера, развитие добычи лития на сегодня рассматривается правительством как элемент справедливой трансформации угольных регионов.

"Справедливая трансформация угольных регионов - это проект, который реализуется во многих странах мира, в частности в Европе. Мы начали работы почти год назад. Было всеукраинское совещание с шахтерами. Мы пообещали, что никакого шокового закрытия шахт, когда закрыли шахту, тысячи семей без работы, без будущего, без средств к существованию, города, которые сформированы вокруг угольных предприятий, приходят в упадок. все эти шаги многие страны уже прошли, научились на своем горьком опыте. на сегодняшний день все правительства, и мы в том числе, понимают, что просто так закрыть предприятия, связанные с углем, невозможно", - отметил Шмыгаль, передает Укринформ.

"В этом году мы начнем реализацию в двух пилотных регионах - на Западе и на Востоке Украины. Это будут две шахты, срок эксплуатации и ресурс которых исчерпан. Они будут подлежать закрытию естественным способом. Но, конечно, из людей, которые там работали, часть останется работать, потому поддержание шахт после закрытия - это десятки лет, это требует также определенной работы. Но часть людей должна получить альтернативную работу. Дети этих людей должны получить соответствующее обучение. это элементы вот этой справедливой, долгосрочной трансформации угольных регионов", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал, что Украина имеет наибольшие залежи лития на европейском континенте.

"Европа здесь видит Украину партнером, и в части добычи, и в части переработки", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, к 2030 году Европа будет нуждаться в 18 раз больше лития, чем сейчас. К 2050 году - в 60 раз больше лития.

"Это связано с электрокарами, с батареями, это основной материал", - пояснил глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована быть просто поставщиком сырья.

"Нас интересует и добавленная стоимость, и добыча, и переработка, и максимальное создание готового продукта. Опять быть просто поставщиком сырья, как у нас раньше было, не хотелось бы", - подчеркнул он.