Глава Минфина назвал главной угрозой для госбюджета решения властей
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью изданию "Сегодня".
Глава Минфина высказал уверенность, что макроэкономическая ситуация в этому году не ухудшится, хотя он будет непростым.
"Главный риск – это возможность государственных решений, не обеспеченных бюджетным ресурсом. Наш бюджет ограничен. Поэтому важно отказаться от любых финансово неоправданных решений в угоду декларативным целям. Кроме того, важно избежать политической турбулентности, которая может предусматривать финансовые риски. В Минфине понимают, как выполнять существующий бюджет. Вместе с тем мы понимаем и риски ситуации, при которой придется искать источники финансирования дополнительных расходов", – сказал Марченко.
Министр также подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И далее выполнять условия пересмотра программы", – сказал глава Минфина.
При этом Марченко признал, что в последние месяцы ситуация в переговорах с МВФ усложнилась.
"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – добавил министр.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что для продолжения переговоров с МВФ украинские власти должны решить пять ключевых проблемных вопросов, в том числе отмены регулирования цен на газ для населения.