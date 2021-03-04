Минфин обнаружил 21 тысячу получавших субсидии после смерти граждан

По итогам проведения верификации соцвыплат в декабре 2020 года было обнаружено 21 тысячу случаев финансирования из госбюджета субсидий, получателями которых значились уже умершие лица.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью изданию "Сегодня", сообщает пресс-служба Минфина.

"Только по результатам верификации одного месяца – декабря прошлого года – было обнаружено наличие актовой записи о смерти у 21 тыс. реципиентов - получателей жилищных субсидий. Нужно уточнять причины невнесения изменений в соответствующие базы. Но можем говорить о подтвержденных фактах, когда ответственные органы начисляют и выплачивают помощь уже после смерти человека", – рассказал Марченко.

При этом министр отметил, что таких случаев стало значительно меньше, чем в первое время после введения верификации.

Глава Минфина добавил, что в целом в 2020 году была получена информация для проведения верификации выплат на общую сумму 455 млрд грн.

"По 1,6 млрд грн Минфином выявлены различные несоответствия информации о получателях социальных выплат в реестрах, базах данных и тому подобное. Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения относительно дальнейших выплат реципиентам", – уточнил министр.

Он уточнил, что в 70% случаев выявленных несоответствий речь идет о жилищных субсидиях.