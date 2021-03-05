На коммерческом рынке вакцина от коронавируса появится не ранее лета-осени, – Степанов

На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцина, исходя из наших переговоров с производителями, раньше лета-осени вакцины просто не появятся. Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - сказал Степанов, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров отметил, что в настоящее время "в частных клиниках вакцин нет".

"Сейчас ни в одном частном медучреждения нет и не может быть вакцины от COVID-19. Вакцинироваться в частных клиниках или из-подполы "пфрайзером" нереально, потому, что ни одна частная компания не может купить вакцину ни у одного производителя", - сказал он.